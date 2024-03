Edoardo Galli è stato ritrovato!, Il 17enne era scomparso nel nulla da otto giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Edoardo Galli ritrovato: la fine di una scomparsa che ha tenuto in ansia la comunità.

La svolta a Milano

Edoardo Galli, il giovane di quasi 17 anni originario di Colico, provincia di Lecco, è stato ritrovato questa mattina, dopo giorni di intensa ricerca e apprensione.

La svolta è avvenuta nella zona della Stazione Centrale di Milano, dove il ragazzo è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori.

Questi ultimi non hanno esitato a informare il personale di Fs Security e la polizia ferroviaria, permettendo così il felice epilogo. Le ultime immagini di Edoardo, datate 21 marzo, lo mostravano proprio nell’area della stazione mentre passeggiava tranquillo, godendosi un gelato tra i negozi.

Le indagini e le ipotesi

La scomparsa di Edoardo aveva sollevato molte ipotesi e preoccupazioni. Dopo aver lasciato l’abitazione la mattina del 21 marzo per recarsi a scuola, il ragazzo non era mai arrivato a destinazione, optando invece per un viaggio in treno verso Milano.

I suoi familiari, preoccupati, avevano scoperto ricerche sul suo computer riguardanti la sopravvivenza in montagna, spingendo le autorità a concentrare le ricerche in quelle aree.

Tuttavia, le speculazioni che Edoardo potesse essersi diretto in Russia, dovute al ritrovamento di ricerche relative alla guerra in Ucraina sul suo computer, hanno ampliato il raggio d’azione degli investigatori, fino al ritrovamento del giovane a Milano.

Il ritorno a casa e gli interrogativi aperti

La comunità di Colico e tutti coloro che hanno seguito la vicenda possono ora tirare un sospiro di sollievo.

Edoardo è al sicuro e presto tornerà dalla sua famiglia, che ha vissuto momenti di angoscia e speranza. “Torna subito, ti aspettiamo a braccia aperte,” avevano supplicato i familiari in un commovente appello televisivo.

Adesso, con Edoardo ritrovato, l’attenzione si sposta sulla ricostruzione di questi giorni di assenza: dove ha trascorso il tempo, con chi era, e cosa lo ha spinto a intraprendere questa fuga improvvisa.

Gli investigatori lavoreranno per rispondere a queste domande, cercando di comprendere le motivazioni dietro alla scomparsa di Edoardo e assicurarsi che possa ricevere tutto il supporto necessario in questo momento.