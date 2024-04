Stefano De Martino: “Io condurre Sanremo 2025? Speriamo non mi arrivi questa proposta”

0 Condivisioni acebook Twitter

“Non mi è arrivata alcuna proposta da parte della Rai e spero non mi arrivi”, ha dichiarato Stefano De Martino riguardo alla possibilità di condurre Sanremo 2025.

Tuttavia, ha aggiunto: “Farei molta fatica a dire di no se mi chiedessero di condurlo l’anno prossimo”, riconoscendo che il Festival è un sogno per qualsiasi conduttore. Nonostante il record di ascolti delle ultime edizioni, si prospettano varie ipotesi su chi guiderà l’evento l’anno successivo.

Il momento di De Martino e i suoi progetti attuali

“Non credo sia ancora arrivato il mio momento”, ha confessato De Martino, riferendosi alla possibilità di condurre Sanremo. “Ci sono tanti altri conduttori molto più preparati di me”. Attualmente, è uno dei volti principali di Rai2 grazie a “Stasera Tutto è Possibile” e all’esperimento “Bar Stella”. Pur ritenendosi ancora impreparato per Sanremo, apprezza il fatto che il suo nome sia stato preso in considerazione. La sua umiltà e onestà nel riconoscere le proprie limitazioni sono evidenti, ma il suo successo attuale è dovuto in gran parte a “Stasera Tutto è Possibile”, che gli ha insegnato l’arte di stare davanti alle telecamere e ha contribuito alla sua crescita professionale.