Incidente avvolto del mistero, Gioia muore a soli 20 anni per lo schianto, ancora non si conosce il nome del conducente dell’auto

La tragica notte di Pasqua a San Benedetto dei Marsi si conclude con la perdita di Gioia Muliere, 20 anni, in un incidente ancora avvolto nel mistero, mentre le indagini cercano di fare luce sulla dinamica.

Indagini in corso per fare chiarezza

La tragica scomparsa di Gioia Muliere durante la notte di Pasqua a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila, ha lasciato una comunità intera in lutto e alla ricerca di risposte. Dopo il fatale incidente che ha visto la giovane ventenne perdere la vita contro un muretto, l’attenzione si concentra ora sulle circostanze che hanno portato al drammatico evento. Il fidanzato di Gioia, M.C., 24 anni di Pescina, sopravvissuto all’impatto ma gravemente ferito, ha dichiarato agli investigatori di non essere stato lui alla guida. La questione di chi guidasse l’auto quella fatidica notte è al centro delle indagini, con la speranza che le perizie tecniche possano fornire le risposte tanto attese dalla comunità e dalla famiglia della ragazza.

L’ultimo saluto a Gioia

Nel pomeriggio seguente all’esame autoptico, eseguito dal medico-legale Antonio Tombolini su incarico della Procura, la salma di Gioia è stata restituita ai suoi cari. Una camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Rossi, da dove è partito il corteo funebre per la celebrazione delle esequie nella Cattedrale di Avezzano. Questi momenti di commiato rappresentano non solo un estremo saluto alla giovane vita spezzata, ma anche l’espressione del profondo legame che Gioia aveva con la sua comunità.

La ricerca di giustizia per Gioia

La famiglia Muliere, in cerca di verità e giustizia per la precoce scomparsa di Gioia, ha nominato un team di avvocati per essere assistita in questo doloroso percorso. Anche il fidanzato, ora ricoverato e sotto shock all’ospedale di Avezzano, è assistito da un legale, mentre rimane iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La dinamica esatta dell’incidente, che ha visto la Mito Alfa Romeo schiantarsi senza apparente spiegazione contro un muretto, resta da chiarire.