Puglia incidente stradale mortale, perde la vita un ragazzo di 18 anni appena compiuti

Un giovane di soli 18 anni, Giovanni Paolo Perone, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa lungo la Provinciale 52, nella periferia del paese.

La vittima e le circostanze dell’incidente

Giovanni Paolo Perone, appena diventato maggiorenne pochi mesi fa, era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. Le circostanze esatte che hanno portato all’uscita fuori strada del veicolo e al suo successivo impatto contro un muretto rimangono ancora da chiarire. Tuttavia, l’evento ha avuto esiti fatali per Giovanni, mentre una ragazza di 16 anni, la cui identità non è stata resa pubblica, è rimasta gravemente ferita. Sembra che i due viaggiassero insieme e fossero di ritorno da una festa di compleanno quando si è verificato l’incidente, il cui motivo rimane oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei servizi di emergenza. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno prestato immediatamente assistenza alla ragazza ferita, elitrasportata in ospedale a causa delle gravi fratture riportate nell’incidente. Tuttavia, per Giovanni Paolo Perone non c’è stato nulla da fare, e la sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma l’intera comunità di Vieste. Ai soccorsi si è unito il pronto intervento dei vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Vico del Gargano, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e nell’effettuare i necessari rilievi dell’incidente. Parallelamente, i carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.