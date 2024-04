Fedez, molto infastidito, risponde alle critiche sulla privacy dei figli

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez ha recentemente rotto il silenzio riguardo alle continue critiche e domande riguardanti la privacy dei suoi figli, Leone e Vittoria

Dopo aver condiviso momenti del loro viaggio a Miami, Fedez ha ricevuto numerosi commenti sulla decisione di non mostrare più il volto dei bambini nelle foto pubblicate sui social media.

La decisione di mantenere la privacy dei bambini

La scelta di non mostrare più i volti dei figli è stata motivata da Fedez come una decisione presa per proteggere la privacy dei bambini. Il rapper ha rivelato che questa decisione è stata influenzata anche dalla richiesta fatta alla (ex) moglie di non utilizzare i bambini per distogliere l’attenzione da altre questioni. Nonostante le numerose domande e critiche dei follower, Fedez ha difeso la sua scelta di mantenere riservata la vita dei suoi figli.

La replica inaspettata di Fedez alle critiche

Infine, di fronte alle numerose critiche e domande dei follower, Fedez ha deciso di rispondere direttamente a un utente sui social media. In risposta a un commento sarcastico riguardante la decisione di non mostrare i volti dei bambini nelle foto, il rapper ha replicato in modo inaspettato e leggermente alterato. Tuttavia, Fedez ha successivamente sdrammatizzato la situazione mettendo dei “mi piace” ai commenti più simpatici, dimostrando di prendere con leggerezza le critiche e di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le polemiche.

Questo il suo commento: “Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole”.