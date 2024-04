Incidente stradale, si spengono le speranze per la 33enne Valentina: dichiarata la morte cerebrale, si era sposata da un mese

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Pasqua: La 33enne Valentina Urli, dopo un grave incidente, viene dichiarata con morte cerebrale, lasciando una comunità in lutto e un compagno che sperava fino all’ultimo in un miracolo.

Un destino crudele

La festività di Pasqua si è trasformata in una giornata di lutto per la città di Padova, dove Valentina Urli, una donna di 33 anni, è stata vittima di un terribile incidente stradale.

L’incidente, che ha avuto luogo mentre Valentina viaggiava verso casa dei genitori del suo compagno a Adria, per un pranzo pasquale, si è concluso tragicamente con la sua auto che è sbandata e si è schiantata contro un albero.

Valentina, che era incinta di cinque mesi, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è stata dichiarata con morte cerebrale. La piccola che portava in grembo, purtroppo, non ha sopravvissuto.

La speranza fino all’ultimo respiro

“I medici hanno comunicato ai familiari la morte cerebrale della 33enne padovana”, un duro colpo per i cari di Valentina che speravano in una sua ripresa. Il suo compagno, Giulio Stoppa, ha espresso il suo dolore e la speranza che fino all’ultimo ha nutrito: “La situazione è irreversibile, purtroppo lo dicono i medici, ma un miracolo può sempre succedere e ci spero fino all’ultimo”. La decisione di interrompere i trattamenti di supporto vitale è rimasta una prerogativa dei medici di Padova, mentre Giulio e la famiglia di Valentina hanno dovuto affrontare la dura realtà della sua perdita.

Un futuro spezzato

La coppia aveva progetti per il futuro, inclusi il matrimonio previsto per l’11 maggio e la nascita del loro bambino in estate. La tragedia ha sconvolto non solo le vite di Giulio e Valentina ma anche quelle delle comunità di Adria, Fossalta di Trebaseleghe e la città natale di Valentina in Friuli.