Donna di 46 anni scoperta senza vita in strada. Secondo le accuse, è stata gettata dalla finestra di un palazzo: fermato il compagno

0 Condivisioni acebook Twitter

Dramma ad Ostia: indagini in corso per la morte misteriosa di una donna italo-brasiliana. Tragedia all’alba in via Fasan, dove una donna di 46 anni è stata trovata senza vita: la polizia indaga sull’accaduto, tra ipotesi di caduta e dinamiche ancora da chiarire.

Una scoperta sconvolgente ad Ostia

La quiete delle prime ore del mattino ad Ostia è stata bruscamente interrotta dal ritrovamento di una donna italo-brasiliana di 46 anni, morta in circostanze misteriose in via Fasan.

La vittima, nota alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stata trovata all’alba, gettando immediatamente la comunità nel caos e nella preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia, che hanno avviato un’indagine per far luce sull’accaduto, esplorando tutte le possibili piste, inclusa l’ipotesi che la donna possa essere stata tragicamente scaraventata dalla finestra di un edificio abbandonato.

Le indagini prendono forma

La dinamica degli eventi rimane avvolta nel mistero, con il compagno della vittima, un cittadino romeno di 41 anni, che è stato posto in stato di fermo.

La chiamata al 112, proveniente presumibilmente dallo stesso uomo, ha precipitato gli eventi, portando le forze dell’ordine, tra cui la Squadra mobile e il commissariato Lido, a indagare sulla vicenda.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto, focalizzando l’attenzione sull’appartamento dove la coppia si trovava al momento della tragedia.

Le prime informazioni suggeriscono che sia stato proprio lì che la donna ha trovato la morte, cadendo in circostanze ancora tutte da chiarire.