Irene Pivetti e la sua vita nuova vita, da Presidente della Camera a cassiera in un centro sociale, “Mi hanno distrutta”

L’ex Presidente della Camera, Irene Pivetti, racconta il suo nuovo inizio a Monza, lavorando come cassiera in un centro sociale, dopo le vicende giudiziarie legate alle mascherine cinesi e l’accusa di evasione fiscale.

Un cambiamento di vita radicale

Irene Pivetti, una volta figura di spicco della politica italiana come ex Presidente della Camera, ha affrontato una trasformazione drastica nella sua vita professionale e personale.

A seguito di un complicato processo giudiziario che l’ha vista coinvolta in un caso di evasione fiscale legato alla vendita di mascherine cinesi nel 2021, con conseguente confisca di beni per circa 4 milioni di euro, Pivetti ha dovuto reinventarsi.

Oggi, a 58 anni, trova serenità e un senso di utilità lavorando come cassiera in un centro sociale a Monza.

“A 58 anni mi hanno distrutto la vita, ma per fortuna questo nuovo lavoro mi rende serena, mi fa sentire utile”, ha dichiarato Pivetti, esprimendo come questo inaspettato capovolgimento delle circostanze le abbia aperto una nuova prospettiva di vita.

Dalle difficoltà alla riscoperta di sé

La nuova quotidianità di Pivetti è segnata da semplicità e dedizione. Con uno stipendio di mille euro al mese, senza auto e vivendo in un alloggio vicino al lavoro per comodità, l’ex parlamentare ha raccontato di come sia stata privata di ogni bene e diritto, trovando però accoglienza e sostegno presso la cooperativa di Monza.

“Mi hanno privata di tutti i miei averi e diritti… È la mia vita, mi sento utile, lavoro dalle 7 e mezza del mattino alle 10 di sera”, ha condiviso, mettendo in luce la propria resilienza e la capacità di trovare serenità nonostante le avversità.

Un futuro costruito sull’onore e sulla convinzione

Nonostante le prove affrontate, Irene Pivetti non si è arresa. Rivendicando la propria innocenza e la correttezza come imprenditrice, ha evidenziato come il suo caso sia stato utilizzato per distogliere l’attenzione da altri scandali.

“Ho pagato le tasse e non ho fatto nulla di illegale… Avevano bisogno di un capro espiatorio”, ha dichiarato, sottolineando come la forza derivata dalle difficoltà le abbia permesso di guardare al futuro con maggiore sicurezza e serenità.