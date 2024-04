Lucia esce da Amici 23: “Fiera di aver portato le mie fragilità sul palco”

0 Condivisioni acebook Twitter

Lucia, concorrente di Amici 23, viene eliminata nella terza puntata del Serale dopo il ballottaggio con Sofia

Esprime sentimenti di tristezza ma anche di gratitudine per l’esperienza vissuta nel programma.

Le emozioni di Lucia

In lacrime, Lucia commenta l’uscita da Amici, riconoscendo la bravura di Sofia e accettando il verdetto con dignità: “Sofia è la mia preferita, non posso essere arrabbiata a uscire contro di lei perché è bravissima”. Pur essendo triste, mostra apprezzamento per il suo percorso nel talent.

Il percorso e i messaggi di Lucia

Lucia riflette sul suo percorso ad Amici, evidenziando la sua capacità di mostrare autenticità sul palco e di confrontarsi apertamente con gli altri concorrenti nella “Casetta”. Esprime nostalgia per l’ambiente del programma e incoraggia gli altri allievi a dare sempre il massimo.

Il futuro di Lucia

Guardando al futuro, Lucia si propone di continuare il suo cammino nella danza e di condividere la sua passione con altri ballerini. Conclude con un messaggio di sostegno agli altri concorrenti rimasti in gara, riconoscendo il loro talento e dichiarando di essere fiera di aver fatto parte di Amici 23.