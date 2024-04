Scontro moto-auto nella notte, muore sul colpo Tommaso, aveva solo 19 anni

0 Condivisioni acebook Twitter



Prato è sconvolta dalla tragica scomparsa di Tommaso Comelei, 19 anni, in un incidente stradale che evidenzia l’importanza della sicurezza e della coesione in momenti di lutto.

Una notte tragica a Prato

La tranquillità della notte tra Tobbiana e Casale, due frazioni di Prato, è stata brutalmente interrotta da un incidente stradale che ha strappato alla vita Tommaso Comelei, un ragazzo di soli 19 anni. Tommaso era alla guida della sua moto Honda, accompagnato da un amico, quando è avvenuto lo scontro fatale con una Fiat 500. La dinamica dell’incidente, avvenuto all’incrocio tra via dei Cardatori e via dei Legnaioli poco dopo la mezzanotte di sabato, è ancora sotto esame da parte delle autorità. Al volante dell’auto coinvolta c’era un uomo di 47 anni.

Le conseguenze dell’incidente

Lo scontro ha avuto conseguenze devastanti: Tommaso è stato proiettato dalla sua moto contro la recinzione di un’azienda, subendo traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo, mentre il suo amico, pur gravemente ferito, è sopravvissuto e non è in pericolo di vita. Anche l’automobilista è rimasto ferito, sebbene lievemente. Sul posto sono intervenute con prontezza le ambulanze del 118 e la polizia municipale, che ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La tragica fine di Tommaso ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, ancora di più considerando che il ragazzo aveva perso il padre solo pochi mesi prima e si era recentemente trasferito con la famiglia a San Marcello Pistoiese.

Ricordo di Tommaso

Prima dell’incidente, Tommaso era noto nella sua comunità per l’impegno nello sport, avendo giocato a rugby con la squadra dello Gispi Rugby Prato.