Crisi senza fine, gli abiti del brand di Chiara Ferragni venduti negli outlet a prezzi stracciati

La crisi con il marito Fedez e le difficoltà del suo brand di moda evidenziano un momento di svolta sia nella sua strategia comunicativa sui social media sia nel posizionamento del suo marchio nel mercato della moda.

Cambiamenti nella comunicazione e vita personale

Chiara Ferragni ha recentemente ridotto significativamente la sua presenza sui social media, abbandonando il formato delle Stories 24 ore su Instagram, per concentrarsi maggiormente sui contenuti che ritraggono momenti di vita familiare. Questa mossa riflette un chiaro cambio di rotta nella sua strategia di comunicazione, forse in risposta alle critiche e alle sfide che ha dovuto affrontare, come lo scandalo legato ai pandori Balocco. In aggiunta, la crisi con il marito Fedez aggiunge un ulteriore strato di complessità alla situazione, con la decisione dei due di vivere separati che segna un momento particolarmente delicato per la coppia.

La situazione del brand di Chiara Ferragni

Parallelamente ai cambiamenti nella sua vita personale, Chiara Ferragni sta affrontando sfide anche sul fronte professionale. Il suo brand, conosciuto per il caratteristico logo dell’occhio azzurro e per i prezzi premium dei suoi prodotti, sembra essere in un momento di difficoltà, come evidenziato dalla presenza di abiti e accessori a prezzi scontati nei negozi outlet e sul sito ufficiale. Gli sconti, che arrivano fino al 70%, potrebbero indicare un tentativo di stimolare le vendite in un periodo di calo del fatturato. Questa situazione solleva interrogativi sul futuro del brand e sulla sua capacità di mantenere lo status di griffe di lusso nel competitivo mercato della moda.