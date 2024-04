“Michelle Hunziker? E’ solo una maleducata che non porta rispetto”, chi è il vip che l’accusa così duramente

0 Condivisioni acebook Twitter

Gabriele Parpiglia, intervistato da Casa Sdl, critica aspramente Michelle Hunziker, definendola “una maleducata che non porta rispetto”, citando episodi personali e professionali.

Il giudizio di Gabriele Parpiglia

Le recenti dichiarazioni di Gabriele Parpiglia su Michelle Hunziker hanno scosso l’opinione pubblica. Parpiglia, noto giornalista, ha espresso apertamente il suo giudizio nei confronti della celebre conduttrice, definendola “una maleducata che non porta rispetto”. Questa critica tagliente è stata pronunciata durante un’intervista a Casa Sdl, dove Parpiglia ha discusso senza freni della sua percezione su Hunziker e della loro presunta tensione.

La condanna di Michelle Impossibile

Uno dei punti salienti delle dichiarazioni di Parpiglia riguarda il programma condotto da Hunziker, “Michelle Impossibile”. Parpiglia non risparmia critiche, affermando che nonostante l’enorme investimento finanziario, lo show è stato un fallimento evidente. Questa osservazione getta ulteriori ombre sulla reputazione professionale di Hunziker, mettendo in discussione le sue capacità come conduttrice.

Episodi di tensione personale

Parpiglia non si limita a criticare Hunziker per le sue performance televisive, ma rivela anche episodi personali che evidenziano una presunta mancanza di rispetto da parte della conduttrice. Un incontro imbarazzante al compleanno di Roberto Cenci viene citato come esempio. Parpiglia racconta di un confronto diretto con Hunziker in cui lei avrebbe ignorato il suo saluto e sarebbe andata via senza motivo apparente. Questo episodio, secondo Parpiglia, è emblematico del comportamento da lui definito “mancanza di rispetto” da parte di Hunziker. Queste le sue parole: “Fra me e Michelle Hunziker astio? Non c’è astio, c’è odio, che è diverso. Ma non da parte mia”. E poi: “Ma per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare. Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti. In più vi dico che la vicenda di Doppia Difesa ancora non ha ricevuto risposte. Quindi è una persona che nasconde qualcosa di serio verso un argomento ancora più serio”.

Silenzio da parte di Michelle Hunziker

Al momento, Michelle Hunziker non ha risposto alle critiche mosse da Parpiglia. Il suo silenzio su queste accuse solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di Parpiglia e alimenta ulteriormente le speculazioni sulla presunta tensione tra i due. Resta da vedere se Hunziker deciderà di affrontare pubblicamente queste accuse o se sceglierà di mantenere il silenzio su questa controversia.