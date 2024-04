Citofonare Rai 2, Simona Ventura conduce con un’evidente paralisi facciale lei: “Mi sto curando”

0 Condivisioni acebook Twitter

Simona Ventura ha affrontato la diretta televisiva con metà viso paralizzato, suscitando preoccupazione tra i fan. Tuttavia, tranquillizza tutti dichiarando di essere in cura.

Simona Ventura e la sua salute

Simona Ventura vive un momento d’oro con programmi di grande successo. Tuttavia, la sua salute è al centro dell’attenzione quando ieri, domenica 7 aprile, è apparsa in diretta con una paresi facciale. Nonostante ciò, Simona ha deciso di affrontare immediatamente l’argomento per rassicurare il pubblico sulle sue condizioni di salute: “Da ieri c’ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando”.

Il chiarimento rassicurante di Simona Ventura

La sua amica e co-conduttrice Paola Perego l’ha prontamente rassicurata, mentre Simona stessa ha pubblicato sui social media un messaggio tranquillizzante. I fan hanno risposto con un’ondata di supporto e auguri di pronta guarigione, dimostrando il loro affetto per la celebre conduttrice.