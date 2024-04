Affida il figlio di tre anni a suo fratello, il piccolo prende il triciclo, esce di casa e si allontana, lo zio non si accorge di nulla, salvato da passanti

0 Condivisioni acebook Twitter

A Felino, in provincia di Parma, un piccolo di tre anni ha dimostrato un’incredibile spirito di avventura, ma anche la fragilità e l’importanza della vigilanza in età così tenera.

Un viaggio insolito su tre ruote

Un bambino di soli tre anni, vestito soltanto di una canottiera e del suo pannolino, ha deciso di intraprendere un’avventura insolita. Lasciandosi alle spalle la sicurezza della casa dello zio, il piccolo esploratore ha preso il suo fidato triciclo e ha cominciato a vagare per le vie del paese di Felino. Scalzo e con il ciuccio in bocca, il bambino ha percorso le strade del paese, inconsapevole dei pericoli che la circolazione stradale rappresenta per un avventuriero della sua statura.

L’intervento salvifico

Fortunatamente, l’occhio attento di un passante ha intercettato il piccolo durante il suo viaggio. Capendo immediatamente il rischio di un possibile incidente, il testimone ha allertato il 118. In breve tempo, una pattuglia dei Carabinieri di Collecchio è giunta sul posto, pronta a garantire la sicurezza del bambino. Grazie alla conoscenza della comunità e al ricordo del piccolo in compagnia dei suoi familiari, i militari sono riusciti a ricondurlo sano e salvo tra le braccia dei suoi cari.

Un lieto fine

La storia si è conclusa con un lieto fine: lo zio, sebbene inizialmente inconsapevole dell’assenza del nipote, ha potuto riabbracciarlo, ringraziando i Carabinieri per la loro pronta risposta.