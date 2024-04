Esplode la pentola a pressione, boato fortissimo, 46enne mamma di nove bambini perde la vita sul colpo

2 Condivisioni acebook Twitter

Un evento devastante a seguito di un incidente domestico.

Una tragedia familiare

Una giornata come tante si è trasformata in una tragedia inspiegabile per una famiglia a Caltagirone, in provincia di Catania, dove una donna di 46 anni, madre di nove figli e di origini pachistane, ha perso la vita in un incidente domestico. La causa? L’esplosione improvvisa della sua pentola a pressione, un dispositivo comunemente utilizzato nelle cucine di tutto il mondo per la sua capacità di ridurre i tempi di cottura. L’incidente ha avuto luogo nella loro casa in via Ciuffia, dove un boato ha spezzato la tranquillità del luogo, lasciando la comunità in lutto.

L’intervento delle autorità e le indagini in corso

Immediatamente dopo l’esplosione, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone. Nonostante i rapidi soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. La gravità dell’accaduto ha spinto le autorità a aprire un’inchiesta per accertare le circostanze esatte dell’incidente: si indaga se la pentola fosse difettosa o se sia stata utilizzata in maniera non adeguata.

Caltagirone ora piange la perdita di una madre.