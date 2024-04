Donnarumma per lui una valanga di critiche, notte da dimenticare in Champions League

0 Condivisioni acebook Twitter

La performance di Gigio Donnarumma nel match PSG-Barcellona ha scatenato una valanga di critiche dalla stampa francese.

Serata nera per Donnarumma

Durante la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona, Gigio Donnarumma ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il portiere italiano, pilastro della nazionale, è stato al centro delle attenzioni per i due gol su tre subiti dalla sua squadra, che ha perso in casa per 3-2 contro gli avversari catalani. Le sue azioni, descritte come errori significativi, hanno pesato sul risultato finale e hanno attirato un’ondata di critiche da parte della stampa francese, notoriamente esigente.

Gli errori chiave

Il primo momento critico per Donnarumma è arrivato al 37′, quando, cercando di anticipare Lewandowski, ha lasciato la porta scoperta permettendo a Raphinha di segnare facilmente. Successivamente, un rinvio sbagliato dal portiere italiano ha innescato una sequenza di passaggi del Barcellona che ha portato al gol del pareggio, nuovamente per opera di Raphinha. Infine, un’incertezza su un corner ha consentito a Christensen di segnare il gol della vittoria per il Barcellona, sigillando una serata da dimenticare per Donnarumma.

Le reazioni della stampa

I media francesi non hanno risparmiato critiche al portiere del PSG, con L’Equipe che lo ha descritto come “l’incorreggibile Donnarumma”, sottolineando la sua tendenza a commettere errori in momenti cruciali. La sua valutazione è stata severissima, un misero 3 su 10, riflettendo un giudizio impietoso sulla sua prestazione. Anche Le Parisien ha espresso un parere duro, assegnandogli un 3,5 e sottolineando la delusione per una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

La possibilità di un riscatto

Nonostante la serata negativa, Donnarumma avrà l’opportunità di redimersi nella partita di ritorno contro il Barcellona. La pressione sarà alta, ma il portiere ha già dimostrato in passato di poter eccellere sotto stress e di essere un punto di forza per la sua squadra. La speranza dei tifosi del PSG e degli ammiratori di Donnarumma è che possa usare le critiche come stimolo per tornare più forte e determinato, contribuendo a ribaltare il risultato sfavorevole e guidando la sua squadra verso la vittoria in Champions League.