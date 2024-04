Triggiano, chiude l’IperSimply a Bariblù, scaffali saccheggiati tutto a prezzi stracciati, l’incertezza per 60 lavoratori

0 Condivisioni acebook Twitter

Il destino di decine di famiglie in bilico tra decisioni aziendali e trattative sindacali.

Tra scaffali vuoti e preoccupazione: il futuro incerto a Triggiano

I dipendenti di IperSimply nel centro commerciale Bariblù a Triggiano vivono giorni di grande incertezza. A causa della chiusura annunciata del supermercato, prevista entro il 30 aprile se non verranno trovate soluzioni, il futuro lavorativo di 60 dipendenti è a rischio. Questa situazione non è nuova per molti di loro che avevano già affrontato una simile esperienza nel 2015 con la chiusura di un altro punto vendita. L’attuale scenario vede i lavoratori costretti a navigare in un mare di dubbi e preoccupazioni, con lo spettro della disoccupazione che si fa sempre più concreto.

Lo scontro tra Apulia Distribuzione e Blu Apulia

La situazione attuale è complicata da una disputa tra le parti in causa. Da un lato, Apulia Distribuzione, la società che gestisce IperSimply, aveva annunciato già a gennaio di quest’anno la decisione di non rinnovare il contratto di affitto per l’area occupata dall’ipermercato, affermando che i costi di affitto erano diventati insostenibili. Dall’altro, Blu Apulia, proprietaria del centro commerciale, si trova ad affrontare le richieste di Apulia Distribuzione che propone di far farsi carico dei lavoratori, proposta però rifiutata da Blu Apulia che vorrebbe solamente riacquisire la licenza di affitto.

Le mobilitazioni dei lavoratori e le trattative sindacali

In risposta alla minaccia di chiusura, i sindacati hanno indetto una giornata di sciopero e un sit-in di protesta per chiedere garanzie per i lavoratori coinvolti. La vertenza, che dura ormai da mesi, ha visto tentativi di mediazione sindacale con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro e trovare una soluzione che permetta di mantenere aperto il supermercato. Le discussioni si sono concentrate sui costi di affitto e sul destino dei 60 dipendenti, ma finora non hanno portato a una soluzione concreta.

La difficile realtà dei lavoratori e le speranze per il futuro

Per i dipendenti di IperSimply, il tempo scorre inesorabile verso la data limite del 30 aprile, con la speranza che si possa trovare una via d’uscita che eviti la chiusura del supermercato. La situazione attuale evidenzia non solo le difficoltà economiche e le sfide del settore retail, ma anche le complesse dinamiche tra affittuari e proprietari di spazi commerciali. In questo contesto, i lavoratori si trovano intrappolati in mezzo a una lotta che rischia di lasciarli senza impiego, mettendo a dura prova le loro vite e quelle delle loro famiglie