Selfie fatale, famosa influencer sale su una piattaforma proibita, perde l’equilibrio e cade nel vuoto, morta a 39 anni

Tragedia in Georgia: Turista muore per un selfie sul Mar Nero

Il tragico incidente

Una turista di 39 anni, Inessa Polenko, nota influencer russa attiva nel settore viaggi e bellezza, ha perso tragicamente la vita in un incidente mentre cercava di scattare un selfie in un punto panoramico a Gagry, in Georgia.

Nonostante le chiare avvertenze, Inessa ha superato una barriera di sicurezza per raggiungere una piattaforma interdetta ai visitatori, situata accanto a quella ufficiale. Durante il tentativo di immortalare la vista sul Mar Nero, ha perso l’equilibrio e è precipitata dalla scogliera.

Dettagli e conseguenze dell’incidente

Il video dell’accaduto, che mostra gli ultimi momenti di vita di Inessa e la disperata corsa di un uomo nel tentativo di salvarla, è diventato virale, suscitando grande commozione.

La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Questo punto panoramico, noto per la sua pericolosità, è stato teatro di incidenti simili in passato, il che ha spinto le autorità locali a considerare la demolizione della struttura risalente all’era sovietica.

Richiamo alla sicurezza e “no selfie zones”

La tragedia ha riacceso il dibattito sull’importanza di istituire “no selfie zones” nei luoghi particolarmente pericolosi. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha descritto l’incidente come parte di una “strage silenziosa” causata dalla moda dei selfie in situazioni rischiose.

Nonostante le raccomandazioni da parte di entità come la Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti e altre organizzazioni sanitarie internazionali, molte persone continuano a ignorare i rischi associati alla ricerca del selfie perfetto, spesso con esiti fatali.