Puglia, Carolina, bambina di 10 anni non chiede regali per la sua comunione ma di devolvere tutto alla gelateria sociale

A soli 10 anni, Carolina di Lecce ha dimostrato un’incredibile maturità e generosità, rinunciando ai regali della prima comunione per sostenere una gelateria sociale

Un gesto di generosità per il sociale

Carolina, una bambina di Lecce, ha deciso di fare della sua prima comunione un’occasione per aiutare gli altri. Invece di ricevere regali e bomboniere, ha scelto di devolvere il denaro a “Defriscu”, una gelateria sociale gestita dalla Fondazione di Comunità del Salento e dall’associazione Possiamo. Questa particolare gelateria non solo offre dolci rinfrescanti, ma è anche un luogo di inclusione dove giovani con sindrome di Down possono lavorare e integrarsi nella società.

Il sostegno a una dolce causa

La decisione di Carolina è stata ispirata dalla sua visita alla gelateria, dove ha scoperto il lavoro dei suoi speciali gelatai e il loro gelato innovativo, simbolo di “riscatto sociale e felicità”. Toccata dall’impatto sociale del progetto, Carolina ha espresso il desiderio di contribuire attivamente. Grazie alla sua scelta, la Fondazione utilizzerà i fondi raccolti per creare coupon gelato, che verranno distribuiti dalla Caritas di Lecce alle persone bisognose durante i mesi estivi.

Un esempio di altruismo giovanile

Il gesto di Carolina non solo aiuterà coloro che sono meno fortunati, ma serve anche da ispirazione, mostrando come anche i più giovani possano fare la differenza nella vita degli altri. Questo atto di gentilezza non solo porterà un po’ di dolcezza nelle giornate calde di molti, ma rafforza anche il senso di comunità e supporto reciproco a Lecce.