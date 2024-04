Elodie, Max Pezzali e The Kolors alla festa aziendale di Accenture, una serata indimenticabile

0 Condivisioni acebook Twitter

A Milano, l’Accenture Purple Party si trasforma in un concerto esclusivo con Elodie, Max Pezzali e The Kolors, offrendo ai dipendenti un’esperienza indimenticabile

La festa dei sogni per i dipendenti di Accenture

Accenture ha colpito nel segno con l’organizzazione di un evento straordinario per i suoi dipendenti: un concerto privato con alcune delle stelle più luminose della musica italiana. L’Accenture Purple Party, tenutosi al MiCo Milano Congressi, ha visto la partecipazione di Elodie, Max Pezzali e The Kolors, che hanno regalato performance entusiasmanti agli impiegati fortunati presenti.

Performance memorabili in una serata magica

La serata è iniziata con Elodie, la quale ha incantato il pubblico per un’ora con i suoi hit più celebri, interagendo con gli spettatori in maniera giocosa e coinvolgente. Dopo di lei, è salito sul palco Max Pezzali, seguito da un’esibizione energica dei The Kolors, che hanno chiuso l’evento in grande stile. I dipendenti hanno condiviso l’esperienza sui social media con video e foto, esprimendo grande entusiasmo e gratitudine verso l’azienda per una serata così speciale.

Un trend in crescita tra le aziende

Le feste aziendali stanno diventando occasioni sempre più esclusive e ambite, trasformandosi in veri e propri eventi di richiamo che oltre a premiare i dipendenti attuali, attraggono anche potenziali nuovi talenti.