Amadeus firma con Warner Bros. Discovery, affiancherà il senior management del gruppo

0 Condivisioni acebook Twitter

Amadeus ha ufficialmente siglato un accordo quattroennale con Warner Bros. Discovery, pronto a debuttare su nuove piattaforme dal prossimo autunno.

Un salto verso nuove avventure mediatiche

Dopo una lunga carriera con la Rai, Amadeus compie un significativo passo avanti entrando a far parte della squadra di talenti di Warner Bros. Discovery. Questo trasferimento segna l’inizio di una nuova fase professionale per il conduttore, che avrà l’opportunità di esplorare e sviluppare nuovi formati di intrattenimento.

Impegno su molteplici fronti

L’accordo prevede una collaborazione stretta con il senior management del gruppo, con l’obiettivo di creare contenuti innovativi per tutte le piattaforme di Warner Bros. Discovery. Nella prossima stagione televisiva, Amadeus sarà al timone di tre programmi su Nove: uno in Access Prime Time e due in Prime Time, ampliando la sua influenza e il suo impatto nel panorama mediatico.

Una nuova era per Warner Bros. Discovery e Amadeus

Questo nuovo capitolo non solo rappresenta una crescita professionale per Amadeus ma anche una svolta strategica per Warner Bros. Discovery nel rafforzare la propria offerta televisiva in Italia. Con l’aggiunta di Amadeus al loro roster, l’azienda si aspetta di attrarre una più ampia audience e di arricchire ulteriormente il proprio catalogo di programmi di intrattenimento.