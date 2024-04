Incidente mortale, perdono la vita due ragazze, conducente 36enne ubriaco arrestato

0 Condivisioni acebook Twitter

Due giovani turiste tedesche hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Vezza d’Alba, Cuneo. Il conducente dell’auto è stato arrestato per omicidio stradale aggravato

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile lungo la strada provinciale 287 nella regione Val Rubiagno. Il conducente, un 36enne, ha perso il controllo dell’auto, un’Audi A5, mentre viaggiava a forte velocità. Il veicolo è uscito di strada, finendo nel cortile di un’abitazione privata e schiantandosi contro un albero.

Esito degli esami e arresto

Gli esami di laboratorio effettuati presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno hanno rivelato che il conducente aveva un tasso alcolemico di 1,7 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Di conseguenza, è stato arrestato e posto sotto custodia in ospedale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

Condizioni degli altri passeggeri

Nell’incidente era presente anche una quarta persona, un uomo di 36 anni, anch’egli residente in Germania, che ha riportato gravi ferite ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove è stato trasportato in elisoccorso.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i servizi di emergenza, inclusi il 118 con un elicottero e due ambulanze medicalizzate, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.