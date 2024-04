Chiara Ferragni a Venezia con un abito di cristalli, il prezzo è da capogiro

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni illumina le serate veneziane con un abito tempestato di cristalli durante l’evento di gala. Ecco un’analisi dettagliata del suo look

Un rientro scintillante sui social

Dopo un periodo di assenza dai social media, Chiara Ferragni ha fatto un ritorno trionfale, scegliendo di condividere con i suoi seguaci momenti della sua vita tra viaggi e impegni professionali. “Splendida Venezia di notte. Durante le serate di apertura della Biennale di Venezia, la città si riempie ovunque di tanti eventi artistici stimolanti e meravigliosi, rendendola ancora più magica,” ha commentato Ferragni, esprimendo il suo amore per la città e l’evento.

Dettagli dell’abito da sogno

Per l’occasione, Ferragni non ha optato per il solito nero, ma per un abito lungo argentato, creazione di Giuseppe Di Morabito. Questo abito, che valorizza la silhouette con una gonna a tubino e uno scollo all’americana che lascia scoperte spalle e schiena, è impreziosito da un cappuccio che ne aumenta l’originalità e il fascino. L’abito si trova nei negozi online di moda di lusso a 1.877 euro.

L’eleganza nei dettagli

A completare il suo outfit, la Ferragni ha scelto un paio di pumps tempestate di strass, dal design affusolato con un’elegante cavigliera a fibbia. Per quanto riguarda i gioielli, ha deciso di non indossarne, ad eccezione di un anello pantera, preferendo un look minimalista data la già forte presenza di elementi scintillanti. I capelli sono stati raccolti in uno chignon disordinato, con due ciuffi lasciati liberi a incorniciare il viso, aggiungendo un tocco di semplicità al complesso ensemble scintillante.