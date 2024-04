Bambino di un anno perde la vita investito dalla macchina del padre, l’uomo ha fatto retromarcia e non si è accorto del piccolo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di un anno e mezzo, Matteo Vidali, è deceduto dopo essere stato accidentalmente investito dall’auto del padre

Il tragico incidente

L’incidente è avvenuto quando il padre, 45 anni, non si è accorto della presenza del piccolo Matteo mentre manovrava l’auto in retromarcia nel cortile di casa. Il bambino è stato colpito violentemente, causando lesioni gravissime.

Condizioni critiche e conseguenze

Dopo l’incidente, Matteo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i tentativi disperati di rianimazione sono durati oltre 45 minuti. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il bambino è deceduto due giorni dopo a causa di lesioni cerebrali irreversibili. La famiglia, devastata, ora attende l’autorizzazione per il funerale, mentre la procura ha avviato indagini per omicidio colposo sul padre.

Il supporto della comunità in un momento di dolore

La comunità locale, guidata dal sindaco Renzo Carraretto, si è stretta intorno alla famiglia Vidali, offrendo supporto e vicinanza in questo momento di immenso dolore. “Un primo cittadino non vorrebbe mai dover commentare un fatto del genere, pensiamo a quando succede a una famiglia, spero che la comunità stia davvero stretta a questa famiglia,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza del sostegno comunitario in tempi così difficili.