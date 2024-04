Papà preoccupato perchè il figlio non risponde al telefono lo geolocalizza, lo trova morto coperto già coperto da un lenzuolo bianco per strada

0 Condivisioni acebook Twitter

Leonardo Lorini, studente universitario, è tragicamente deceduto a seguito di un incidente in moto avvenuto a Verona.

Un tragico ritrovamento

Dopo aver terminato il suo turno al Vinitaly, Leonardo Lorini ha perso il controllo della sua moto Honda e si è schiantato contro un albero. L’incidente è avvenuto martedì 16 aprile a Verona. Preoccupato per l’assenza di risposte al telefono, suo padre Luciano ha utilizzato la geolocalizzazione di Google per trovare il figlio. “Come famiglia utilizziamo la localizzazione di Google – dice a L’Arena di Verona – È una comodità, una sicurezza. Leonardo sapeva che non l’avremmo mai utilizzata per controllarlo. L’altra sera sarebbe dovuto tornare per cena”, racconta Luciano, che poi ha trovato Leonardo senza vita, coperto da un lenzuolo bianco sul ciglio della strada.

Dettagli dell’incidente

Una prima ricostruzione degli eventi suggerisce che Leonardo, mentre percorreva la circonvallazione, abbia perso il controllo del veicolo, impattando prima contro il marciapiede e successivamente contro un albero. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del Suem 118, i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvare il giovane, che è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente, che ha portato alla chiusura temporanea della circonvallazione per i rilievi della Polizia Locale.

Leonardo stava per concludere i suoi studi in Relazioni Internazionali presso l’università di Padova, lasciando un vuoto incommensurabile tra i suoi cari e nella comunità accademica.