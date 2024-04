Cane corso e pitbull si attaccano: i proprietari intervenendo per dividerli ma vengono azzannati

0 Condivisioni acebook Twitter

Scontro tra cani a Sant’Angelo Lodigiano: due uomini feriti mentre cercano di separare gli animali

Alterco tra cani porta a infortuni

Ieri sera, 24 aprile, un incidente poco comune ha visto coinvolti due uomini e i loro cani a Sant’Angelo Lodigiano, precisamente in viale Montegrappa. Un giovane di 18 anni e un uomo di 48 anni sono stati costretti a recarsi all’ospedale Maggiore di Lodi per curare delle ferite riportate alle braccia e alle mani. Secondo quanto riportato dai carabinieri, l’incidente è avvenuto quando i cani dei due uomini, uno pitbull e l’altro di razza corso, si sono azzuffati durante una passeggiata.

Intervento dei padroni e conseguenze

I due proprietari, nel tentativo di sedare la lotta tra i loro animali, sono intervenuti fisicamente, ma sono stati morsi e graffiati dagli stessi cani nel caos del momento. Le ferite riportate non sono gravi, ma hanno richiesto attenzione medica immediata. L’intervento tempestivo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, anche se entrambi gli uomini sono stati medicati per lesioni non pericolose per la vita.

Indagini e sicurezza

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e la gestione degli animali domestici in spazi condivisi. I carabinieri, dopo essere stati allertati dal gestore di un bar locale, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti e per valutare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno già identificato i proprietari dei cani e stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. La comunità è ora più consapevole dei rischi legati alla presenza di cani di grossa taglia in aree pubbliche, specialmente se non adeguatamente controllati.