Bari, scomparsa una donna, impegnati i cani molecolari

Gli sforzi per trovare una donna scomparsa si intensificano, con l’impiego di unità cinofile specializzate.

Sviluppi urgenti nella ricerca della donna

Le operazioni di ricerca per ritrovare l’anziana donna scomparsa ieri sera, giovedì 25 aprile a Loseto proseguono senza sosta. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia di stato, sono impegnati da ore nelle operazioni. La situazione è dinamica e i soccorritori stanno facendo tutto il possibile per localizzare la donna il prima possibile. “Dovrebbero giungere a breve sul posto anche dei cani ‘molecolari'” per aiutare nelle ricerche, sfruttando la loro capacità di seguire le tracce olfattive.

Tecnologie e tecniche nella ricerca di persone scomparse

L’uso di cani addestrati specificamente per la ricerca di persone è una pratica sempre più diffusa nelle operazioni di soccorso. Questi cani, spesso definiti “molecolari”, sono in grado di rilevare tracce umane anche dopo diversi giorni dalla scomparsa, rendendoli strumenti preziosi in situazioni critiche come queste.