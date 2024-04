Pietro Fanelli lascia “L’Isola dei Famosi”: dà il suo addio e chiede scusa

0 Condivisioni acebook Twitter

Pietro Fanelli, il poeta partecipante all’edizione 2024 de “L’Isola dei Famosi”, ha deciso di abbandonare il reality show, lasciando un messaggio di scuse ai suoi colleghi.

La decisione di abbandonare

Durante un momento di riflessione condiviso con gli altri naufraghi, Pietro Fanelli ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal gioco. “Questo gioco per me è giunto al termine,” ha dichiarato, spiegando di non riuscire più a vivere l’esperienza in maniera autentica e in linea con la sua “interiorità”. Con sincerità, ha aggiunto: “Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto, mi dispiace se ho ferito qualcuno. Vi auguro l’esperienza più bella del mondo,” lasciando trasparire il suo rammarico per eventuali comportamenti o parole che potrebbero aver turbato gli altri concorrenti o il pubblico.

La violazione e le conseguenze

Il giorno prima del suo addio, Fanelli era stato al centro di una controversia per aver violato il regolamento del reality. Il poeta aveva usato una pergamena, che gli era stata fornita dalla produzione per scrivere poesie, come combustibile per alimentare il fuoco. Questo atto ha sollevato questioni riguardo al rispetto delle regole del gioco, contribuendo alla sua decisione di lasciare il programma. In seguito alla sua partenza, la produzione ha annullato il televoto previsto e ha comunicato che i voti già espressi per quella sessione sarebbero stati considerati non validi, assicurando il rimborso per chi aveva votato via SMS. Il nuovo televoto si terrà con gli altri concorrenti ancora in gara, tra cui Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich.