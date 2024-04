Elodie si maschera da fan e sorprende Fiorello in diretta a Viva Rai 2

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel corso della trasmissione di Viva Rai 2, Elodie si è presentata a sorpresa camuffata tra il pubblico, cogliendo di sorpresa Fiorello e tutti i presenti.

Un’ospite inaspettata

Durante la puntata di Viva Rai 2 del 26 aprile, la nota cantante Elodie ha deciso di fare una sorpresa a Fiorello, mascherandosi e nascondendosi tra il pubblico. L’inusuale presenza della cantante è stata rivelata quando ha inviato un messaggio diretto allo showman, che ha letto l’SMS in diretta: “Elodie? Non sapevo neanche di avere il suo numero. Ha inviato una foto che è qui, nel pubblico. Mi ha scritto ‘Ti vedo’. Ma c’è Elodie qui?”. Queste parole hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico, seguito dall’apparizione di Elodie davanti al glass, sorprendendo tutti con la sua presenza.

Dietro la sorpresa

Dopo il salto davanti al glass e l’accoglienza calorosa di Fiorello e Biggio, Elodie si è unita a loro al tavolo, raccontando il motivo della sua presenza: “Hai il mio numero perché abbiamo fatto Sanremo insieme nel 2021. Cantammo ‘Trottolino amoroso’ insieme. Comunque, ti ho fatto una bella sorpresa. Sono venuta diretta, ho fatto Milano-Roma, dopo devo andare a Napoli che oggi sto al Comicon.” Questo gesto ha chiarito la sua affezione per lo show e il desiderio di partecipare nonostante le difficoltà precedenti legate agli orari mattutini, come sottolineato da Fiorello: “Noi abbiamo sempre provato a invitarti, la risposta sincera dei manager è sempre stata ‘La mattina non ce la fa, non verrà mai. Il giorno che farai la prima serata viene'”. Con questa apparizione a sorpresa, Elodie ha dimostrato il suo spirito giocoso.