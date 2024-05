Bambino di 18 mesi si rovescia acqua bollente addosso, trasportato con l’elisoccorso, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente domestico ha causato gravi ustioni a un bambino di soli 18 mesi, necessitando di cure specialistiche urgenti presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato domenica pomeriggio a Terni, dove un bambino residente ad Orte ha subito gravi ustioni a collo e torace dopo aver rovesciato accidentalmente dell’acqua bollente su di sé. L’incidente, descritto come un attimo di tragica fatalità, ha scatenato immediatamente le procedure di emergenza. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando il piccolo all’ospedale locale, il Santa Maria di Terni, per le prime cure.

La risposta medica e il trasferimento

A seguito della valutazione iniziale e della gravità delle ustioni, i medici hanno deciso di attivare l’elisoccorso per trasferire il bambino al policlinico Gemelli di Roma, una struttura più attrezzata per gestire casi così severi. Il trasporto è stato effettuato con l’ausilio di un team medico specializzato e sotto la supervisione della polizia di Stato, assicurando il trasferimento sicuro del piccolo fino alla piattaforma di decollo. Arrivato a Roma, il bambino è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli, dove i medici stanno lavorando incessantemente per stabilizzare le sue condizioni e mitigare le gravi conseguenze delle ustioni. Nonostante la serietà della situazione, le ultime notizie confermano che la vita del piccolo non è in pericolo.