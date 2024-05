Bari, operaio muore sul lavoro, sbalzato fuori da un muletto, aveva 59 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente alla vigilia della festa dei lavoratori vede la morte di Corrado Buttiglione, operaio di 59 anni, a Gioia del Colle.

Incidente mortale alla IMES

Corrado Buttiglione, un operaio di 59 anni di Gioia del Colle, è deceduto ieri in un tragico incidente sul lavoro, proprio alla vigilia della festa dei lavoratori. L’incidente è avvenuto all’interno della IMES, azienda metalmeccanica specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate in acciaio. Buttiglione è stato sbalzato da un muletto che stava guidando. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118, le ferite riportate sono state fatali. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari, in attesa dell’esame autoptico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal per stabilire la dinamica dell’incidente.

Situazione degli infortuni sul lavoro in Italia

I primi tre mesi del 2024 hanno visto un tragico bilancio di 191 lavoratori morti, con un leggero calo rispetto ai 196 del primo trimestre del 2023, ma ancora in aumento rispetto ad altri anni pre-pandemici. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel primo trimestre sono state 145.130, mostrando un aumento dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2023, e del 12,8% rispetto al 2021. Nonostante una diminuzione del 7,9% rispetto al 2019, il numero di infortuni rimane preoccupante, con un incremento di quelli “in itinere”, ossia nel tragitto da e verso il lavoro.

Impatto a livello nazionale e settoriale

A livello nazionale, i dati dell’Inail evidenziano un incremento dei casi mortali avvenuti in occasione di lavoro, passati da 148 a 151, e una riduzione di quelli in itinere, da 48 a 40, nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi numeri dimostrano che, nonostante i progressi in alcuni settori, il rischio sul lavoro rimane una questione critica in Italia, necessitando di ulteriori miglioramenti nelle misure di sicurezza e prevenzione.