Vuole fare una foto per i social, sale sul tetto di una fabbrica abbandonata, 18 enne cade e fa un volo di 6 metri

Un giovane in cerca di una foto perfetta per i social precipita da 6 metri nell’ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina.

Incidente drammatico in un luogo abbandonato

La ricerca di una location unica e suggestiva per scattare foto da pubblicare sui social media ha portato a un episodio drammatico la scorsa notte nell’ex fabbrica di penicillina situata su via Tiburtina, a Roma. Un ragazzo di 18 anni, in compagnia di due amici, è precipitato dal tetto dello stabile abbandonato, cadendo da un’altezza di sei metri.

La caduta dal tetto

La dinamica dell’incidente è chiara: il gruppo di giovani, tutti maggiorenni, aveva deciso di salire sul tetto per fare delle fotografie al buio. Mentre si muovevano cautamente, una lastra del solaio ha ceduto improvvisamente, causando la caduta del ragazzo. La discesa di sei metri ha provocato al giovane diverse fratture alle costole, ma per fortuna non ha messo a rischio la sua vita.

Le conseguenze legali e il soccorso

La situazione è ora sotto esame da parte delle autorità. I tre giovani potrebbero affrontare accuse di invasione di edificio, dato il loro accesso non autorizzato all’ex fabbrica. Anche i loro profili social sono sotto la lente d’ingrandimento, poiché le foto che intendevano scattare potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle loro intenzioni e azioni.

Dopo l’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte, i soccorsi sono stati rapidi: i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro sono intervenuti tempestivamente. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale dove sta ricevendo tutte le cure necessarie per recuperare dalle fratture subite.