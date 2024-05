Carabinieri fermano ad un posto di blocco un uomo che, per distrarli, inizia a fare giochi di magia, cosa scoprono i carabinieri nell’auto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo tenta di distrarre la polizia con magie durante un controllo stradale in Sardegna, ma viene denunciato per possesso di oggetti pericolosi.

Un tentativo di distrazione magica finisce con una denuncia

Durante un normale controllo stradale sulla statale 195 per Pula, nel sud della Sardegna, un uomo ha tentato di usare la magia per evitare guai con la legge. Fermato da un posto di blocco della polizia stradale, il 57enne ha mostrato segni di nervosismo e ha iniziato a esibire trucchi di magia in un tentativo di distrarre gli agenti dai controlli di routine.

Dai trucchi di magia al ritrovamento di armi bianche

L’uomo, alla guida di una vettura di grossa cilindrata, non lontano da Cagliari, ha estratto un fazzoletto sporco da un calzino e poi un altro da un orecchio. Tuttavia, i poliziotti non si sono lasciati ingannare e hanno proceduto a perquisire il veicolo. Hanno scoperto e sequestrato un totale di 9 coltelli, di cui otto a serramanico, nascosti in una busta di plastica, oltre a un coltello da cucina lungo 40 centimetri e un bastone.

Conseguenze legali per il prestigiatore improvvisato

Il prestigiatore occasionale è stato denunciato per il porto di oggetti atti a offendere, dato che non ha saputo fornire giustificazioni legittime per il possesso di tali oggetti. Tutti i coltelli e il bastone sono stati sottoposti a sequestro penale, portando a una conclusione amara una serata che l’uomo aveva probabilmente sperato di risolvere con un po’ di “magia”.