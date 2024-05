Mentre passeggia vicino la stazione riceve improvvisamente un pugno in pieno volto, gravissimo un uomo di 41 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 41 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato colpito da un pugno in faccia vicino alla stazione Termini di Roma. La polizia cerca ora l’aggressore.

Il brutto episodio nei dettagli

In una tranquilla serata di Roma, precisamente in via Gioberti, si è consumato un atto di violenza che ha scosso la comunità locale. Intorno alle 19:00, un uomo di 41 anni, noto per la sua condotta irreprensibile e senza precedenti penali, si è avvicinato a un altro individuo per rivolgergli la parola. Senza alcun apparente motivo, l’interlocutore ha risposto con un pugno violento che ha colpito il 41enne in pieno volto, facendolo cadere rovinosamente al suolo.

Le grida e il tumulto hanno attirato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La vittima, visibilmente sofferente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso. I medici hanno diagnosticato fratture severe alle ossa craniche, una condizione che ha messo il suo stato di salute in grave pericolo.

Indagini in corso e testimonianze

La polizia, arrivata prontamente sul luogo, ha avviato un’indagine dettagliata per identificare e catturare l’aggressore. Testimoni oculari hanno fornito descrizioni e particolari che potrebbero essere cruciali per la risoluzione del caso. Uno dei testimoni ha dichiarato: “Ho visto tutto. L’uomo si è avvicinato pacificamente e senza alcuna aggressività. L’altro ha reagito con un pugno fulmineo e totalmente inaspettato.”

Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sicurezza della zona e interrogando ulteriori testimoni per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. La comunità di Roma è in allerta, e molti cittadini si sono detti scioccati dall’accaduto, soprattutto per la brutalità manifestata in un contesto quotidiano come quello di via Gioberti, vicino alla frenetica stazione Termini.