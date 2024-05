Ambra: “Non ho mai amato così tanto qualcuno quanto Francesco, noi due ci diciamo ancora Ti amo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Ambra Angiolini parla del suo rapporto con Francesco Renga: “Ci amiamo ancora”

Ambra Angiolini, durante un evento a Milano, ha risposto in modo aperto e sincero alla domanda di un fan curioso riguardo il suo rapporto con l’ex compagno Francesco Renga. Nonostante la separazione, Ambra e Francesco mostrano un legame forte, spesso avvistati insieme in occasioni familiari e non solo. Di recente, hanno celebrato insieme il compleanno di Ambra e i 18 anni del loro secondogenito, Leonardo, dimostrando una vicinanza che va oltre la fine della loro relazione sentimentale.

La risposta di Ambra a una domanda complicata

La domanda posta a Ambra sembrava cercare scandalo o sottintendere qualcosa di non detto, ma la risposta dell’attrice ha illuminato il pubblico su una prospettiva di maturità e comprensione raramente esposta con tanta chiarezza. “La domanda è più oscura della risposta,” ha iniziato Ambra, usando un tono ironico per alleggerire il momento. Ha poi spiegato come la società tenda a interpretare la fine di una relazione solo attraverso l’antagonismo e la conflittualità, mentre lei e Renga hanno scelto un percorso di rispetto reciproco e di amore, preservato nonostante la separazione.

Un nuovo modello di famiglia

Ambra ha sottolineato come il loro rapporto non sia stato preservato solo per il bene dei figli, Jolanda e Leonardo, ma anche per una questione personale di crescita e di responsabilità emotiva. “Non lo abbiamo fatto solo per i figli,” ha dichiarato, rifiutando l’idea che i bambini debbano essere il solo collante di una coppia separata. La decisione di mantenere un rapporto civile e affettuoso è descritta come una scelta per diventare persone migliori, riconoscendo che l’amore che li ha uniti in passato ha ancora il potere di guidarli nella costruzione di un nuovo tipo di legame.

Un amore che non conosce fine

Verso la fine del suo intervento, Ambra ha lasciato emergere il cuore delle sue emozioni, parlando dell’amore profondo che ancora prova per Francesco Renga. “Non credo di aver provato mai più un amore così grande,” ha confesso con emozione, riaffermando il valore di quello che hanno condiviso e continuano a condividere. Questa dichiarazione ha rivelato quanto il loro rapporto sia radicato in una storia condivisa e in sentimenti autentici che trascendono la forma convenzionale di una coppia.

La speranza e il futuro

Concludendo il suo discorso, Ambra ha riflettuto su come il pubblico spesso spera in una riconciliazione, simile alle trame delle commedie romantiche che tanto amiamo. Tuttavia, ha invitato tutti a considerare che anche nelle dinamiche familiari, la pace e l’amore possono esistere in forme diverse e altrettanto valide. “Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, noi due ci diciamo ancora Ti amo” ha detto, sottolineando come il loro esempio possa essere un faro di speranza per molti.