Trascorre la domenica pomeriggio con amici e famiglia e poi la tragedia, muore annegato, ragazzo di 16 anni

Un pomeriggio di relax si trasforma in tragedia

Bruno Pontara, un ragazzo di soli 16 anni di Cernusco sul Naviglio, Milano, ha perso la vita in modo tragico e improvviso mentre stava trascorrendo un pomeriggio con amici e famiglia lungo il fiume Adda. Il terribile incidente è avvenuto domenica pomeriggio, 12 maggio, in una zona tra Medolago (provincia di Bergamo) e Cornate d’Adda (Monza e Brianza).

La dinamica dell’incidente

La giornata di svago si è trasformata in un incubo quando Bruno, dopo aver raggiunto a nuoto la sponda opposta del fiume, ha tentato di fare ritorno ma è stato sopraffatto dalla corrente. Nonostante i tentativi disperati dei presenti, che si sono gettati in acqua nel tentativo di salvarlo, il giovane è stato trascinato via dalla corrente sotto gli occhi di amici e famigliari impotenti.

Il tentativo di soccorso e il recupero

Le operazioni di soccorso sono state immediate e massicce. Vigili del fuoco di Monza e Milano, sommozzatori e persino un elicottero sono stati dispiegati per cercare di salvare il ragazzo. Bruno è stato localizzato dall’equipaggio dell’elicottero e recuperato a circa tre metri di profondità. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

L’indagine e le procedure legali

I rilievi del tragico evento sono stati gestiti dai carabinieri della compagnia di Zogno. Il corpo di Bruno Pontara è stato trasferito alla camera mortuaria in attesa delle decisioni del pubblico ministero di turno. Sarà compito dell’autorità giudiziaria stabilire se procedere con l’autopsia o se restituire il corpo alla famiglia per le esequie.

Un ricordo doloroso e le condoglianze della comunità

La comunità di Cernusco sul Naviglio è sotto shock per la perdita di Bruno, un ragazzo descritto come allegro e pieno di vita. Il dolore è palpabile tra i familiari, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano.