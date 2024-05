Tragedia nel barese: scrive un messaggio su facebook e poi si lancia del balcone, morto un uomo di 44 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Dramma nella comunità: un gesto estremo segnato da un messaggio su Facebook

Questa mattina a Rutigliano si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità sotto shock. Un uomo di 44 anni ha deciso di porre fine alla sua vita lanciandosi dal balcone di casa. Prima di compiere il gesto estremo, l’uomo ha lasciato un messaggio su Facebook, un post che ora è al centro delle indagini.

I dettagli del tragico evento

Il tragico evento si è verificato nelle prime ore della mattina. Residenti e passanti hanno descritto scene di panico e confusione mentre si tentava invano di soccorrere l’uomo. I soccorritori, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso a seguito dell’impatto devastante con il suolo.

Il Messaggio su Facebook

Poco prima di lanciarsi nel vuoto, il 44enne aveva pubblicato un messaggio su Facebook. Sebbene il contenuto specifico del post non sia stato divulgato in dettaglio per rispetto della privacy e della sensibilità dei familiari, si sa che era un messaggio carico di disperazione. Questo elemento aggiunge una dimensione particolarmente dolorosa al già tragico evento, suggerendo un profondo stato di malessere.

Indagini in Corso

La notizia ha rapidamente suscitato una profonda empatia e tristezza nella comunità di Rutigliano. Amici, conoscenti e vicini si sono stretti attorno alla famiglia dell’uomo, offrendo supporto e conforto in questo momento di inenarrabile dolore.

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e per comprendere le motivazioni che lo hanno portato a compiere un gesto così estremo. Il post su Facebook sarà analizzato dai tecnici, che cercheranno di capire se ci fossero segnali premonitori o richieste di aiuto che non sono state colte.

Per chi ha bisogno di aiuto

Ricordiamo che esistono numeri e servizi dedicati a chi si trova in uno stato di crisi emotiva o psicologica. In Italia, il Telefono Amico (199 284 284) e il Servizio di Ascolto (800 14 00 14) sono disponibili per offrire supporto e ascolto.