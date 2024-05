Joe Bastianich si ritira temporaneamente dall’Isola, nella notte è stato malissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Il malore di Joe Bastianich e i dettagli dall’Isola dei Famosi

Nella notte, Joe Bastianich, noto ristoratore e personaggio televisivo, ha vissuto momenti di difficoltà a causa di un improvviso malore che lo ha costretto a lasciare temporaneamente l’Isola dei Famosi per sottoporsi a controlli medici. Questa informazione è stata divulgata dal programma e successivamente dettagliata da Valentina Vezzali ai compagni di avventura.

Cosa è successo a Joe Bastianich

Valentina Vezzali ha spiegato che Joe Bastianich ha sofferto di violenti attacchi di vomito durante la notte, attribuiti a una possibile reazione avversa alla farina consumata durante la giornata. “Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male ha vomitato l’anima e l’hanno portato via,” ha raccontato Vezzali. Dopo questi episodi, Bastianich è stato accompagnato per ricevere le necessarie attenzioni mediche. Questo non è il primo episodio di malore che ha colpito Joe durante il suo soggiorno sull’isola, essendo già stato allontanato una volta all’inizio di maggio per motivi simili.

Anticipazioni della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi

La puntata di stasera dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, promette nuove dinamiche e sviluppi. Saranno introdotti nuovi concorrenti: Dario Cassini, Linda Morselli, e la modella e showgirl Karina Sapsai, che si uniranno ai naufraghi esistenti in questa avventura. Un altro momento saliente sarà il ritorno di Tania Bambaci, venuta in Honduras per un confronto con Rosanna riguardo a voci di un flirt tra il ballerino Samuel Peron e Greta Zuccarello. Inoltre, uno dei naufraghi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi, e Samuel Peron dovrà abbandonare il gioco a seguito dei risultati del televoto.

Sostegno e attesa per il ritorno di Joe

Mentre i fan dell’Isola dei Famosi si preparano per una puntata ricca di eventi e nuovi ingressi, l’attenzione è anche rivolta alla salute di Joe Bastianich, sperando in un suo rapido recupero e ritorno tra i naufraghi. La sua assenza è avvertita sia dai compagni di avventura che dai telespettatori, che hanno apprezzato il suo spirito combattivo e le sue doti umane durante il reality.