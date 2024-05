Fedez nella bufera per l’accusa di lesioni, decide di non andare all’appuntamento con Cattelan su Rai2

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez si ritira all’ultimo momento dalla prima di “Da Vicino Nessuno è Normale” di Alessandro Cattelan, prevista per lunedì 20 maggio su Rai2, a causa delle controversie in cui è coinvolto.

Un cambio di programma inaspettato

Doveva essere una delle stelle della prima serata di “Da Vicino Nessuno è Normale” su Rai2, il nuovo show di Alessandro Cattelan. Tuttavia, Fedez non sarà presente. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, la produzione ha deciso di cancellare la partecipazione del rapper, che si trova al centro di un’indagine legata al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, noto anche per essere il “uomo del caffè” di Ilary Blasi. La decisione sembra essere influenzata dal delicato momento mediatico che Fedez sta vivendo.

Le dinamiche dietro la scelta

“Da Vicino Nessuno è Normale”, che avrà il suo debutto il 20 maggio, punta a rispondere in chiave ironica e innovativa alle domande quotidiane, con ospiti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della comicità. Fedez era tra gli invitati più attesi al Teatro Parenti di Milano, ma la sua assenza segna un punto di riflessione per la produzione. Non è la prima volta che il rapper vede una sua apparizione in televisione posticipata o cancellata per controversie; anche la sua partecipazione a “Belve” era stata inizialmente rimandata a causa delle polemiche scatenate dai fatti di Sanremo 2023.