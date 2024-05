Bari, blitz all’alba, arrestato l’assassino del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ignoti i motivi dell’omicidio

9 Condivisioni acebook Twitter

In seguito all’omicidio di un fisioterapista a Poggiofranco, l’assassino è stato arrestato a Canosa grazie a un blitz all’alba coordinato dalle forze dell’ordine.

Arresto dell’assassino a Canosa

Nelle prime ore del mattino, un’operazione accuratamente pianificata ha portato all’arresto dell’uomo accusato di aver brutalmente ucciso un noto fisioterapista nel quartiere di Poggiofranco, Bari. Il blitz è stato eseguito dalle forze dell’ordine con precisione, sorprendendo il sospetto, Francesco Maggio, nella sua abitazione a Canosa di Puglia. L’intervento ha segnato la fine di una fuga durata giorni, durante la quale Maggio è stato costantemente monitorato dagli investigatori.

“L’arresto è il risultato di un’intensa attività investigativa che ha sfruttato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza,” ha commentato un portavoce delle forze dell’ordine. Queste riprese hanno mostrato il sospetto mentre si allontanava dalla scena del crimine, fornendo prove cruciali per la sua identificazione.

Dettagli dell’omicidio a Poggiofranco

Il delitto ha scosso la comunità locale, soprattutto per la brutalità con cui è stato eseguito. La vittima, Mauro di Giacomo , era un fisioterapista stimato, noto per il suo impegno professionale e la sua dedizione ai pazienti. “Era una persona amata da tutti, e la notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile,” ha affermato un collega in lacrime. Secondo le indagini, Mauro Di Giacomo è stato aggredito con estrema violenza, e le prove raccolte suggeriscono che Maggio aveva pianificato il suo gesto con fredda premeditazione.

La polizia ha trovato tracce di sangue e altri elementi che hanno permesso di ricostruire gli ultimi momenti di Mauro Di Giacomo “Abbiamo trovato chiare evidenze che collegano l’assassino al luogo del crimine,” hanno riferito gli investigatori, che hanno lavorato senza sosta per fare luce sulla vicenda.