Gaetano Di Vaio, il regista di “Gomorra”, è caduto dallo scooter, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Gaetano Di Vaio, celebre per il suo ruolo in “Gomorra”, è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente su scooter a Qualiano.

Un tragico incidente nella notte

Nella quiete notturna di Qualiano, in provincia di Napoli, Gaetano Di Vaio, 56 anni, noto regista, produttore e attore di “Gomorra”, ha subito gravi ferite in un incidente stradale. La dinamica dell’evento è ancora sotto indagine, ma è noto che Di Vaio ha perso il controllo del suo scooter in via Santa Maria a Cubito, cadendo pesantemente sull’asfalto.

Immediato soccorso e condizioni critiche

Soccorso tempestivamente dal 118, Gaetano Di Vaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Attualmente, il regista e attore è ricoverato in prognosi riservata e la sua situazione è critica. I carabinieri della stazione di Qualiano sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Un artista dalla vita trasformata

Gaetano Di Vaio non è solo un volto noto della serie “Gomorra”, dove ha interpretato “Baroncino” nelle prime due stagioni, ma è anche un rinomato produttore cinematografico con la “Bronx Film”. La sua carriera è segnata da un notevole cambiamento personale: da un passato di tossicodipendenza e detenzione a una rinascita come artista e autore di documentari e libri che riflettono la sua trasformazione.

Ulteriori incidenti nella regione

Questo incidente segue di soli due giorni la tragica morte di Maria Foresta, 46 anni, anch’essa vittima di un incidente stradale in provincia di Napoli. Foresta ha perso il controllo della sua motocicletta a Marigliano, finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione in circostanze ancora in fase di accertamento.