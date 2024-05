Allegri fuori di sé contro il direttore di Tuttosport dopo la vittoria della Juventus: “So dove venirti a prendere”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo il trionfo della Juventus in Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha avuto un duro confronto con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, con minacce e insulti.

Un finale di serata turbolento per Allegri

Massimiliano Allegri ha perso le staffe nel cuore dell’Olimpico, subito dopo la finale di Coppa Italia, dove la Juventus ha battuto l’Atalanta 1-0. Il tecnico bianconero, in uno stato di evidente alterazione, ha aggredito verbalmente e fisicamente Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Le parole di Allegri sono state dure e minacciose: “Direttore di merda! Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Guarda che so dove venire a prenderti. Vengo e ti picchio sul muso.”

Dettagli dell’aggressione a Vaciago

Guido Vaciago racconta l’incidente, descrivendo come Allegri, visibilmente alterato, lo abbia affrontato con aggressività: “Mi ha strattonato e spintonato, e con il dito sotto il mio naso ha urlato: ‘Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale.” Mentre questo avveniva, Gabriella Ravizzotti dell’ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A hanno trattenuto Allegri, portandolo poi in sala stampa.

Il contesto più ampio delle tensioni di Allegri

Allegri non solo ha avuto parole forti per Vaciago, ma ha espresso frustrazione verso più fronti: ha criticato l’arbitraggio, in particolare il designatore Rocchi, e ha mostrato disappunto verso alcuni membri della società Juventus, come il Ds Giuntoli. Inoltre, Allegri ha lamentato una narrazione mediatica ingiusta, accusando parte della stampa di distorcere la realtà e di non rappresentare fedelmente la sua strategia e i risultati alla Juventus.