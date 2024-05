Si sporge troppo dal balcone e cade nel vuoto, morto sul colpo ragazzo di 23 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente a Procida ha portato alla morte di un giovane di 23 anni, precipitato dal balcone di casa. Gli esami medici e le indagini sono in corso per chiarire le cause.

Tragico evento a Procida

Nella mattina di giovedì 16 maggio, una tragedia ha scosso l’isola di Procida. Un giovane di 23 anni, il cui nome non è stato ancora divulgato, è morto in seguito a una drammatica caduta dal balcone del suo appartamento, situato al terzo piano di un edificio in via San Rocco. “Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli“, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto a causa delle gravi ferite subite.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica degli eventi. Dalle prime analisi effettuate, “si escluderebbe l’ipotesi del suicidio; sembra che il giovane si sia sporto eccessivamente, perdendo l’equilibrio e precipitando fatalmente”, hanno comunicato i militari dell’Arma. Questo dettaglio suggerisce un tragico incidente piuttosto che altre cause.

Procedimenti medici e legali a seguito dell’incidente

A seguito della tragedia, è stata disposta l’autopsia sul corpo del 23enne. La salma è stata trasferita all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli, dove nei prossimi giorni si svolgeranno gli esami autoptici. Questi esami sono cruciali per fornire ulteriori dettagli sulla causa esatta della morte e per completare l’indagine in corso, aiutando a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e a fornire risposte alla famiglia del giovane.