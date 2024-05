Ragazzo di 15 anni si tuffa in piscina al compleanno dell’amico e non riemerge più, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 15 anni è tragicamente deceduto dopo essersi tuffato in una piscina a Castel Volturno durante una festa di compleanno con amici.

La tragica festa di compleanno

Un ragazzo di 15 anni, residente a Capua, ha perso la vita in modo tragico mentre partecipava a una festa di compleanno giovedì 16 maggio a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’adolescente stava festeggiando insieme a un gruppo di amici quando, dopo un tuffo nella piscina privata del condominio dove si svolgeva l’evento, è annegato.

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire completamente, ma secondo le prime indagini dei carabinieri della Tenenza di Castel Volturno, il ragazzo potrebbe aver subito un malore o essere stato colpito da congestione. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso, con il massaggio cardiaco praticato immediatamente dagli amici e poi dai soccorritori, non è stato possibile salvare il giovane.

Dettagli e ipotesi sull’accaduto

Il dramma si è consumato in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e gioia. La piscina, parte di una struttura condominiale, era il centro dell’attenzione per i giovani che, sotto il sole di maggio, cercavano un po’ di refrigerio. Il 15enne, tuttavia, dopo il suo tuffo, non è più riemerso.

Gli amici, dopo aver notato la sua assenza, lo hanno riportato a galla e tentato disperatamente di rianimarlo a bordo piscina. La scena ha lasciato tutti in uno stato di shock e disperazione, con i presenti incapaci di credere a quanto stava accadendo.

Indagini in corso

Le autorità, oltre a indagare le cause precise del tragico evento, stanno verificando la regolarità nella gestione della piscina. In particolare, si sta esaminando se tutte le norme di sicurezza fossero state rispettate e se il ragazzo avesse accesso alla piscina tramite un regolare biglietto d’ingresso.