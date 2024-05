Bari, i clienti dormono all’Ikea in pigiama, con cena e colazione: “Organizzazione impeccabile, esperienza meravigliosa, magari si potesse ripetere”

0 Condivisioni acebook Twitter

A Bari, alcuni fortunati clienti dell’Ikea hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza davvero insolita e memorabile: dormire in uno dei letti esposti all’interno dello showroom del famoso marchio svedese di arredamento. Questo evento straordinario ha visto protagonisti 26 membri dell’Ikea Family nel weekend passato.

La “Notte Bianca” all’Ikea

Il punto vendita di Bari ha esteso eccezionalmente il suo orario di apertura fino alle 23:00 di sabato 18 maggio, in occasione della “Notte Bianca”. Per l’evento, i clienti hanno potuto approfittare di promozioni speciali, articoli in sottocosto e l’intrattenimento dal vivo offerto dal musicista e comico barese Renato Ciardo.

Dalla Cena al Pernottamento

Dopo la chiusura del negozio, alcuni clienti che avevano inviato la loro candidatura tramite una spontanea richiesta all’indirizzo email fornito dagli organizzatori, hanno trascorso la notte all’interno dell’Ikea. Tra questi, Francois Mezzapesa di Putignano e la sua fidanzata Lucia, che hanno condiviso sui social network i video di questa avventura notturna.

Dopo una cena nel ristorante dell’Ikea, la coppia, come tutti gli altri partecipanti vestiti in pigiama e pantofole, ha trascorso la notte in uno dei letti matrimoniali allestiti appositamente nella zona notte dello showroom.

Un’Organizzazione Impeccabile

“È stata un’organizzazione impeccabile”, ha commentato entusiasticamente Francois ai nostri microfoni, “per ogni necessità potevamo contare sull’assistenza del personale di servizio e medico presente in loco”.

Colazione e Regali al Risveglio

Il mattino seguente, ai fortunati ospiti è stata offerta la colazione al bar dello store. Inoltre, come gesto di ringraziamento per la partecipazione, l’Ikea ha regalato ai clienti la biancheria del letto in cui hanno dormito.

“È stata un’esperienza semplicemente incredibile, che spero di poter vivere nuovamente!”, ha concluso Francois.