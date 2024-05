Puglia, braccio di una giostra si spezza, diversi i feriti, tra cui 10 bimbi, quattro gravissimi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente a San Severo ha causato il ferimento di diverse persone durante una festa patronale.

Incidente alla festa patronale di San Severo

Lunedì sera a San Severo, una tragedia ha colpito la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. Durante l’evento, una giostra si è staccata dal suo supporto e ha precipitatoper alcuni metri, provocando il ferimento di diverse persone, tra cui almeno 10 bambini. L’incidente ha gettato nel panico i partecipanti alla festa, trasformando una serata di celebrazioni in un incubo. Le prime stime parlano di una dozzina di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Interventi e soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono accorsi i soccorsi. Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per prestare le prime cure ai feriti, mentre i vigili del fuoco e la polizia si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e iniziare le prime indagini sulla dinamica dell’incidente. Almeno cinque persone, in condizioni serie, sono state trasportate in ospedale per ricevere ulteriori trattamenti. “La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento”, hanno dichiarato le autorità. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire come sia potuto accadere un incidente di tale gravità e se ci siano responsabilità da parte degli organizzatori o dei gestori della giostra.