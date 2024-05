“Io Canto Family”, Gerry Scotti velenoso contro Antonella Clerici, la battuta è al vetriolo, sui social non la prendono bene

0 Condivisioni acebook Twitter

Gerry Scotti lancia una frecciatina a Antonella Clerici durante la prima puntata di “Io Canto Family”, giocando con i titoli dei programmi e le recenti polemiche televisive.

Durante la serata inaugurale di “Io Canto Family”, un nuovo format di Mediaset condotto da Michelle Hunziker e trasmesso il 20 maggio su Canale 5, il pubblico è stato sorpreso dall’apparizione di Gerry Scotti. Quest’ultimo, noto per la conduzione di “Io Canto Generation”, non ha mancato di fare il suo ingresso in modo scenico. Scotti ha scherzato sul suo possibile mancato arrivo, dicendo di avere “la sagra della lumaca” come scusa, ma poi ha rivelato il vero motivo della sua presenza. “Visto il successo di ‘Io Canto Generation’, mi è stato proposto questo nuovo format. Ma con già due programmi in onda, chi meglio di Michelle, che ha condiviso con me tanti momenti televisivi, per condurlo?” ha dichiarato.

Successivamente, Scotti ha commentato l’ingresso di Fabio Rovazzi nella giuria, prima scherzando sulla sua corporatura e poi elogiando la sua scelta: “Rovazzi, l’uomo giusto al posto giusto,” a cui Rovazzi ha risposto con umorismo riguardo alle sue capacità vocali, ottenendo una risposta ironica da Scotti: “Non farti pubblicità, lo sanno già tutti”.

Il nuovo cast e la struttura del programma

“Io Canto Family” si propone come una versione familiare di “Io Canto Generation”, con una giuria composta da Claudio Amendola, Al Bano, Orietta Berti e il nuovo ingresso di Fabio Rovazzi. I capisquadra per questa edizione includono nomi noti come Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Questa formazione promette di offrire una varietà di talenti e performance emozionanti, mantenendo il format classico del talent show ma espandendolo alle dinamiche familiari.

La frecciata a Antonella Clerici

Le recenti polemiche tra Antonella Clerici e Mediaset, in cui Clerici ha criticato la somiglianza di alcuni format Mediaset con i suoi, sono state astutamente citate da Scotti. Quando Hunziker gli ha chiesto il suo parere sulla nuova avventura, Scotti ha risposto con una frecciata: “Ti dirò di più, mi è venuto in mente un titolo per un format: ‘Ti lascio una trasmissione’.” Questa battuta, che gioca con il titolo del talent show “Ti lascio una canzone” precedentemente condotto da Clerici, ha scatenato diverse reazioni sui social media, mostrando la capacità di Scotti di inserire umorismo e critica nelle sue apparizioni televisive.