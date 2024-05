Simone di Pasquale è diventato papà, lui e la compagna al settimo cielo

0 Condivisioni acebook Twitter

La gioia di Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo: è nato Gabriele. Dopo una storia d’amore rinata e una perdita dolorosa, la coppia accoglie il nuovo arrivo con grande felicità.

Una nuova vita inizia

Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo hanno annunciato l’arrivo del loro bambino, Gabriele, nato nell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Questo evento segna un capitolo felice nella loro vita, specialmente dopo il percorso emotivo che hanno condiviso pubblicamente. Una settimana prima del lieto evento, la coppia aveva condiviso sui social la notizia dell’imminente nascita di Gabriele, riflettendo sulla loro unione e sulle esperienze vissute insieme. “Questa è stata la nostra prima foto fatta insieme quasi 3 anni fa dopo che non ci vedevamo da circa 15 anni. Tutto è stato molto naturale, un abbraccio, un bacio, una cena, un film accoccolati sul tappeto. Da quel giorno non ci siamo più lasciati e adesso stiamo per aspettare NOSTRO FIGLIO!” – questo il tenore del messaggio che hanno dedicato al loro bambino, esprimendo una felicità profonda e sincera.

Il messaggio d’amore per Gabriele

Nel comunicare la nascita di Gabriele, Maria Di Stolfo ha condiviso un messaggio emozionante che rifletteva il loro viaggio insieme fino a questo momento speciale. “Scorrevo nel rullino e mi sono imbattuta in questa foto. Questa è stata la nostra prima foto fatta insieme quasi 3 anni fa… Da quel giorno non ci siamo più lasciati e adesso stiamo per aspettare NOSTRO FIGLIO! Sono felice come non lo sono mai stata perché so che ci sarai sempre tu al nostro fianco che ci amerai come solo tu sai fare! Sei speciale e ti amiamo tanto.” Un messaggio che trasmette non solo la gioia di diventare genitori ma anche la certezza di un legame rafforzato dagli eventi della vita e dal tempo trascorso insieme.

Chi è Maria Di Stolfo

Maria Di Stolfo, originaria di Ischitella nel cuore del Gargano, lavora come insegnante in una scuola elementare di Roma. La sua vita ha attraversato momenti di visibilità, come quando partecipò a Miss Italia nel 2007, raggiungendo le pre-finali. È già madre di un bambino e ora condivide con Simone Di Pasquale la gioia di accogliere Gabriele, il loro primo figlio insieme. La coppia, che si conosceva da tempo avendo avuto una relazione quindici anni fa, ha ritrovato l’amore nel 2021. Hanno affrontato insieme il dolore di un aborto nel 2023, un evento tragico che ha lasciato un segno profondo, ma che ha anche rafforzato la loro unione e la loro determinazione a costruire una famiglia.