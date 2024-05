Chanel Totti indossa un blazer accessibile da 30 euro: ecco perché ha fatto questa scelta

0 Condivisioni acebook Twitter

Il brand Lemema è stato creato dalla fidanzata di suo fratello.

Chanel Totti, la figlia diciassettenne di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha sorpreso i suoi follower indossando un capo molto più accessibile rispetto ai soliti brand di lusso a cui è abituata. Nota per il suo amore per griffe come Gucci e Louis Vuitton, Chanel ha recentemente optato per un look differente, mostrando un blazer floreale di un marchio emergente nelle sue ultime storie su Instagram.

Il blazer floreale di Lemema

Il blazer indossato da Chanel è parte della collezione del brand Lemema, fondato da Melissa Monti, fidanzata del fratello Cristian, e dalla sorella Marina. Questo marchio si distingue per offrire capi di moda a prezzi accessibili, con un focus su design innovativi e materiali di qualità. Il blazer floreale, caratterizzato da un singolo bottone e una cintura che ne accentua la vita, rappresenta bene lo stile unico e fresco di Lemema.

Sebbene il modello specifico indossato da Chanel non sia ancora disponibile sul sito, è probabile che faccia parte di una futura collezione, anticipando così le novità che Lemema proporrà. Un capo simile nel design e nella fattura è attualmente in vendita per circa 32 euro, dimostrando l’accessibilità del brand che non supera i 100 euro per articolo.

Perché Chanel ha scelto Lemema?

La scelta di Chanel Totti di indossare un capo di Lemema non è casuale ma è legata a un rapporto speciale con il brand. Essendo Lemema un’impresa lanciata dalla fidanzata di suo fratello, Chanel supporta il progetto familiare e dimostra il suo interesse per la moda emergente e accessibile. Questo gesto mostra come Chanel non solo apprezzi il lusso delle grandi Maison ma sia anche attenta a promuovere nuovi talenti nel mondo della moda, specialmente quando questi hanno un legame diretto con la sua famiglia.

Inoltre, questa scelta potrebbe indicare un nuovo orientamento nel suo stile personale, valorizzando la versatilità e la capacità di mescolare capi di diversi livelli di prezzo per creare look unici e personali. Chanel continua a utilizzare l’armadio di sua madre Ilary Blasi, ma ora introduce anche pezzi più accessibili, mostrando una crescita nel suo percorso di fashion influencer.

La decisione di Chanel di vestire Lemema rafforza il messaggio che la moda non è solo una questione di etichette e prezzi elevati, ma anche di storie personali e supporto reciproco all’interno della famiglia e della comunità più ampia.