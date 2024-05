Francesco Sarcina leader de Le vibrazioni dice addio a “Giulia”, musa ispiratrice di “Dedicato a te”

0 Condivisioni acebook Twitter

È con profonda tristezza e un senso palpabile di perdita che Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha annunciato la scomparsa di “Giulia”, la donna che ha ispirato una delle canzoni più toccanti e amate della band, “Dedicato a te”.

Questa canzone, nata da un’intima confessione e un ricordo indelebile, ha segnato un momento significativo nella carriera del gruppo e nella vita personale di Sarcina.

Giulia, la cui vera identità è sempre stata mantenuta riservata, è stata immortalata nei cuori dei fan attraverso il video musicale di “Dedicato a te”, girato sui pittoreschi Navigli di Milano, dove l’attrice Angelica Cacciapaglia ha dato volto al suo personaggio.

La storia dietro la canzone

In una recente intervista al Corriere della Sera, Sarcina ha aperto il suo cuore, rivelando i dettagli di questa relazione che ha segnato profondamente la sua giovinezza. Descrivendo la loro separazione quando aveva solo vent’anni, ha espresso il tormento e la complessità delle emozioni che l’hanno portato a scrivere “Dedicato a te”. “Mi amava tanto, c’è rimasta davvero male,” ha ammesso Sarcina, illustrando il dolore e la sofferenza causati dalla loro rottura e la successiva relazione tumultuosa con “Maia”, una figura che ha rappresentato un periodo buio e di discesa nella dipendenza.

Questi momenti hanno ispirato alcune delle linee più evocative della canzone, come la descrizione di un equilibrista che sfida il crollo delle sue capacità, simboleggiando la lotta interiore di Sarcina.

L’ultimo saluto di Sarcina a Giulia

Il tributo di Sarcina a Giulia su Instagram è un mosaico di sentimenti profondi e di riflessioni personali. “Ed ora è più che mai parte della lucente armonia,” ha scritto, riferendosi a una delle frasi più emblematiche di “Dedicato a te”. Con queste parole, ha cercato di esprimere quanto Giulia abbia significato per lui, non solo come musa ispiratrice, ma come persona reale e profondamente amata.

L’artista ha condiviso la difficoltà di accettare la sua perdita, sottolineando l’impatto devastante su chi le era vicino: la sua famiglia, il marito e i figli che hanno perso una figura centrale nelle loro vite. “E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia,” ha confessato, mostrando un legame emotivo che va ben oltre la musica.

In queste parole, si legge la promessa di un ricordo eterno e di un affetto che trascende il tempo: “Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra.”